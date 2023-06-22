Глава Минобороны Великобритании: США хотят, чтобы Столтенберг остался на посту генсекретаря НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается сменить на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, в США хотят, чтобы господин Столтенберг остался на своем посту.

«Этого не произойдет. США хотят, чтобы Столтенберг остался»,— сказал Бен Уоллес в интервью британской газете The Economist. Издание отмечает, что господин Уоллес надеялся занять пост Йенса Столтенберга.

Бен Уоллес добавил, что США «может быть, нужен кандидат» на пост генсека, который занимает должность премьера. Как пишет газета, вероятно, Вашингтон хотел бы, чтобы генсеком стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, но он ранее уже дважды отказался от этого.

«Преемник Столтенберга должен будет устраивать и президента Франции Эмманюэля Макрона, и президента США Джо Байдена»,— сказал Бен Уоллес.

Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до сентября 2023-го. В июне Bloomberg сообщал, что страны НАТО просят господина Столтенберга остаться в должности на еще один год.

Олеся Павленко