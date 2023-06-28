Verdens Gang: все страны НАТО одобрили продление полномочий Столтенберга еще на год

Правительства 31 страны—члена НАТО достигли согласия по вопросу сохранения Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря Североатлантического альянса до лета 2024 года. Норвежский таблоид Verdens Gang (VG) со ссылкой на три осведомленных источника в дипломатических кругах пишет, что официального решения о продлении контракта господина Столтенберга еще на год можно ожидать в ближайшие несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как отмечает газета, контракт Йенса Столтенберга с НАТО истекает 1 октября 2023 года, ранее он заявлял, что у него нет планов продолжать работу на этом посту, добиваться продления контракта он не собирается. По данным Verdens Gang, господин Столтенберга может официально объявить о своем согласии в преддверии саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля.

Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до конца сентября 2023-го. О том, что страны НАТО просят господина Столтенберга остаться в должности еще на год, сообщало и агентство Bloomberg. La Repubblica писала, что генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О желании возглавить НАТО заявлял и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

О том, кто может стать новым генсеком НАТО,— в публикации «Ъ» «Йенс Столтенберг не намерен остаться».

Милена Костерева