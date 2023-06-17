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Коммерсантъ FM
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Bloomberg узнал о желании стран НАТО продлить полномочия Столтенберга еще на год

Страны НАТО все чаще просят генсека Йенса Столтенберга остаться на посту еще на один год, сообщил источник Bloomberg. Это связано с отсутствием консенсуса по новой кандидатуре. По последним сообщениям в СМИ, в НАТО рассматривались две кандидатуры: министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Дании Метте Фредериксен.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе встречался с Йенсом Столтенбергом. Это произошло через несколько дней после переговоров с Метте Фредериксен, что вызвало предположение, что премьер Дании является главным претендентом, хоть она и отрицала, что претендует на должность генсека. По информации Bloomberg, господин Байден высоко оценивает несколько кандидатов, но в особенности — госпожу Фредериксен.

Однако против кандидатуры премьера Дании может сыграть то, что она представляет скандинавскую страну, как и норвежец господин Столтенберг. Кроме того, до него пост генсека НАТО занимал Андерс Фог Расмуссен — бывший министр Дании.

В Белом доме отказались комментировать информацию СМИ о том, что господин Байден просил господина Столтенберга остаться на посту. Первый заместитель пресс-секретаря Оливия Далтон только отметила, что президент США доверяет действующему генсеку НАТО.

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия.

Леонид Уварчев

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