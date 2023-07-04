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Коммерсантъ FM
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Reuters: НАТО объявит о продлении полномочий генсека Столтенберга еще на год

Страны НАТО 4 июля договорятся о продлении срока полномочий генсека Йенса Столтенберга, сообщили источники Reuters. Решение принимается на фоне отсутствия консенсуса о новой кандидатуре.

Господин Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Генсек избирается на четыре года с возможностью продления срока. Последнее продление было введено на год, до конца сентября 2023 года. Господину Столтенбергу 64 года, ранее он занимал пост премьера Норвегии.

В феврале Йенс Столтенберг заявлял, что не намерен добиваться продления своих полномочий. Но, по информации СМИ, страны НАТО попросили его остаться. В последние недели обсуждалось, что на пост генсека претендуют министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Дании Метте Фредериксен. Первый публично заявлял о намерении возглавить НАТО, вторая — публично отказывалась претендовать на должность.

Леонид Уварчев

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