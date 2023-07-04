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Коммерсантъ FM
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Собянин: все атаковавшие Новую Москву и Подмосковье беспилотники ликвидированы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сегодня утром регион атаковали украинские беспилотники. По его словам, нападение было отражена силами ПВО, все обнаруженные в Новой Москве и Московской области БПЛА ликвидированы. Пострадавших нет.

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются»,— написал мэр в Telegram-канале.

Как сообщали ТАСС и «РИА Новости», в Новой Москве были сбиты два беспилотника. По данным «РИА Новости», они упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области. Еще один — в районе подмосковной Кубинки, он упал на территории военного объекта.

Ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково вводили с 5:10. По данным ТАСС, 14 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты Москвы. 8:09 работа аэропорта была восстановлена.

Москва в конце мая подверглась атаке восьми беспилотников. По официальным данным, незначительные повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов. Две недели назад, 21 июня, в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три беспилотника.

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