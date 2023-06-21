В Новой Москве и Подмосковье сбиты три беспилотника

В Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были посажены три беспилотных летательных аппарата, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пострадавших и повреждений нет.

«Два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена»,— написал господин Воробьев в Telegram.

В полиции уточнили, что третий БПЛА упал в поле в районе деревни Лукино. «В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе (дислокации.— "Ъ") Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты»,— сказал собеседник ТАСС.

Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв недалеко от деревни Лукино в Новой Москве произошел около 5:00. Через полчаса два беспилотника упали около поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья, пишет канал Mash. По данным канала 112, эти два БПЛА были сбиты в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

30 мая была совершена атака с помощью БПЛА на Москву. Минобороны сообщало, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье. Были зафиксированы повреждения в трех жилых домах, за медицинской помощью обратились два человека. СКР возбудил дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Президент Владимир Путин заявил, что система ПВО сработала штатно, но «есть над чем работать».

Подробности — в материале «Ъ» «Ложные цели».

Лаура Кеффер