Беспилотники сбиты в Новой Москве, Подмосковье и Калужской области

В Новой Москве сбиты два беспилотника, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки.

Собеседник ТАСС рассказал, что три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Они «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». По данным «РИА Новости», два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.

Позднее собеседники ТАСС и «РИА Новости» сообщили об уничтожении еще одного беспилотника возле подмосковной Кубинки. Он упал на территории военного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Видеозаписи последствий уничтожения беспилотников опубликовали ряд Telegram-каналов.

Москва в конце мая подверглась атаке восьми беспилотников. По официальным данным, незначительные повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов. Две недели назад, 21 июня, в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три беспилотника.

Леонид Уварчев