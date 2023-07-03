Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 июля

13:31. С 8 июня воронежское облправительство и жители региона направили в пострадавшую от обстрелов ВСУ Белгородскую область уже 74 тонны гуманитарной помощи, сообщил пресс-секретарь воронежского губернатора Артем Сокольников.

12:55. Воронежские власти завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению за время действия режима контртеррористической операции, рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, повреждены «чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили». «Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик»,— написал глава региона. Также легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, в том числе один ребенок. Им власти выплатят по 100 тысяч рублей. Подрядчика и сумму средств Александр Гусев не раскрыл. По данным источника «Ъ-Черноземье» в органах власти, речь может идти о 4–5 млн рублей.

10:48. Участники спецоперации получили гуманитарную помощь из Липецка, рассказала мэр Евгения Уваркина.

10:39. Украина 2 июля выпустила по Белгородской области 138 снарядов и несколько беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Волоконовский район обстреляли 50 раз, Белгородский — 37, Шебекинский городской округ — 30, Грайворонский — 21. С беспилотников сброшены взрывные устройства в Белгородском и Борисовском районах, а также в Грайворонском горокруге. Краснояружский район атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших нет, в грайворонском селе Дроновка повреждены линия электропередач, газопровод, инфраструктурный объект связи и четыре домовладения.

8:58.В Старом Осколе открывается Центр военно-патриотического воспитания, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, это аналог центра, который уже работает в Белгороде. Там с 3 июля начинается третья смена: «Почти 300 мальчишек и девчонок начнут заниматься военно-спортивной подготовкой. Я думаю, что она пригодится для развития любого молодого человека, как юноши, так и девушки». Вячеслав Гладков также напомнил, что в этому число детей, который пройдут через лагеря проекта «Армата» вырастет в 3,5 раза, и там «будет полноценная смена для девчонок». «Очень был большой запрос как от самих девушек, так и от их родителей. Обязательно постараюсь как-нибудь заехать и посмотреть, как у них проходит обучение. Кстати, обучение такое же, как и мальчишек, то есть девчонки, конечно, молодцы»,— написал губернатор.