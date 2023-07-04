ВСУ 126 раз обстреляли Белгородскую область за последние сутки

В понедельник, 3 июля, в Белгородской область вновь выросла интенсивность огня по приграничным районам с территории Украины. По российской оценке, ВСУ за последние сутки выпустили по населенным пунктам региона не менее 128 различных видов боеприпасов.

В результате было повреждено шесть домов, четыре нежилых здания, вышка сотовой связи и два автомобиля

Об этом сообщается в ежедневной сводке об обстрелах от губернатора Вячеслава Гладкова.

Почти половина от общего количества нанесенных ударов ВСУ пришлась на Волоконовский район. По окраине хутора Старый было выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — шесть артиллерийских. Губернатор заверил, что «ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет»

В Белгородском районе 21 артиллерийский снаряд ВСУ выпустили по селу Нехотеевка и семь — по Журавлевке. Там украинские военные также дважды сбросили гранату и взрывное устройство с беспилотников. Еще два артиллерийских снаряда было выпущено по селу Солнцевка. Единественные последствия — повреждение линии электропередачи в Нехотеевке.

Также, как сообщил губернатор, в Валуйском городском округе «из ствольной артиллерии» 20 раз обстреляли село Кукуевка. Там повреждены шесть частных домовладений и четыре нежилых строения. В них посечены кровли, фасады, забор, повреждена одна из труб водостока, выбиты окна. Повреждены и два автомобиля. Пострадавших гражданских нет. По валуйскому селу Борки было выпущено четыре артиллерийских снаряда, а над селом Карабаново российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник. В этих населенных пунктах пострадавших и повреждении не было.

В Шебекинском городском округе, ранее попадавшем под наиболее массированные обстрелы в регионе, накануне было зафиксировано лишь 15 «прилетов». По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили семь артиллерийских и пять минометных снарядов. Также три раза из миномета обстреляли село Терезовка. «Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет»,— заверил губернатор.

Наконец, в Грайворонском городском округе ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Пороз. Был поврежден «инфраструктурный объект связи». По окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без пострадавших.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте