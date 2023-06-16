Лавров: Россия даст военно-технический ответ на появление F-16 у Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что самолеты F-16 могут нести ядерное оружие, а если они будут замечены на Украине, то последует военно-технический ответ. Вашингтону же был заявлен протест в связи с планами по передаче Киеву этих военных самолетов, причем американцы «пытались отнекиваться», рассказал господин Лавров.

«В рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.— “Ъ”), так и есть там “ядерная пятерка”, называется, эксперты периодически встречаются, мы сделали там очень серьезный демарш»,— заявил в интервью телеканалу RT министр, причем американцы «пытались отнекиваться».

По его словам, представители США спросили: «Неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие?» «Это, конечно, ответ за военными, они знают, что делать»,— заявил RT Сергей Лавров. По его словам, если Россия увидит, что эти самолеты полетели над Украиной и создают угрозу, «конечно, будет тоже военно-технический ответ», поскольку F-16 — это военно-техническое произведение.

Пилоты ВВС Украины уже приступили к тренировкам по управлению истребителями F-16. Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое тот сделал в мае, не далек тот день, когда Украина получит истребители F-16.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Мария Федотова