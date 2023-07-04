«Ведомости»: поддержка ЧВК «Вагнер» с 2014 года превысила среднегодовые расходы на перевооружение

Сумма поддержки частной военной компании «Вагнер» в 1,7 трлн руб. касается работы ЧВК с 2014 года, сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны РФ. Такую сумму ранее озвучил гендиректор государственной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев без указания срока получения средств. Собеседник газеты отмечает, что 1,7 трлн руб.— сумма, превосходящая номинально ежегодные среднегодовые расходы Минобороны РФ на перевооружение (среднегодовые за 2014–2020 годы).

Как отметил источник, расходы Минобороны на перевооружение — самая крупная статья в бюджете ведомства. Кроме того, сумма в 1,7 млрд руб. почти вдвое превышает расходы на денежное содержание военнослужащих в 2021 году. «Ведомости» сравнивают выделенные на поддержку ЧВК деньги и с другими суммами. Так, самый крупный контракт на поставку 76 истребителей Су-57 до 2027 года, заключенный в 2020 году, оценивался примерно в 200 млрд руб., самый крупный десятилетний контракт на поставку 120 вертолетов Ка-52, заключенный в 2011 году, стоил 140 млрд руб.

В целом расходы на оборону в 2013–2021 годах варьировались от 2,1 трлн руб. до 3,8 трлн руб. в год. По оценке и плану по проекту бюджета в 2022 году расходы должны составить 4,7 трлн руб., в 2023 году — почти 5 трлн руб.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявлял, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством. По его словам, с мая 2022 года по май 2023 года компании было выплачено около 86,3 млрд руб. Еще около 80 млрд руб., по утверждению президента, Евгений Пригожин заработал, в том числе поставками питания для военных. Дмитрий Кисилев в своей программе на телеканале «Россия 1» после этого заявил, что ЧВК «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила больше 858 млрд руб., а холдинг Евгения Пригожина «Конкорд» «оказал услуг на 845 млрд руб.».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как россияне отреагировали на мятеж — в материале «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».

Леонид Уварчев