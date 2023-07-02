Телеведущий Киселев: ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд рублей по госконтрактам, «Конкорд» — 845 млрд рублей

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина получила более 858 млрд руб. в рамках заключенных с государством контрактов. По его словам, еще 845 млрд руб. получил холдинг Евгения Пригожина «Конкорд».

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«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций»,— сказал Дмитрий Киселев (цитата по «РИА Новости»).

На нынешней неделе президент России Владимир Путин говорил, что государство оплачивало деятельность группы. По его словам, с мая 2022 года по май 2023 года ЧВК «Вагнер» получила 86 млрд 262 млн руб. на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. Господин Путин также заявил, что собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, говорил, что бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщили российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

Как в России реагировали на окончание мятежа — в репортаже Андрея Колесникова «А судьбы кто?».