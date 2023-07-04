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Коммерсантъ FM
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Народ не прислушался к «Вагнеру»

Социологи зафиксировали резкий спад популярности Евгения Пригожина у россиян

Уровень поддержки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее неуклонно рос на фоне успехов вагнеровцев в ходе специальной военной операции (СВО), упал более чем вдвое. Это следует из данных компании Russian Field, которая подвела первые социологические итоги июньской попытки мятежа. 69% опрошенных уверены, что шансов совершить успешный переворот у ЧВК не было с самого начала. В целом подавляющее большинство респондентов удовлетворены тем, как разрешился конфликт.

Социологи считают, что в результате событий 24 июня Владимир Путин сохранил и приумножил симпатии россиян, а Евгений Пригожин их утратил

Социологи считают, что в результате событий 24 июня Владимир Путин сохранил и приумножил симпатии россиян, а Евгений Пригожин их утратил

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Социологи считают, что в результате событий 24 июня Владимир Путин сохранил и приумножил симпатии россиян, а Евгений Пригожин их утратил

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После событий 23–24 июня поддержка Евгения Пригожина в обществе резко снизилась, следует из результатов опросов, которые исследовательская группа Russian Field провела до и после военного мятежа. Если до 24 июня деятельность основателя ЧВК «Вагнер» в ходе СВО положительно оценивали 55% респондентов, то спустя несколько дней уровень его поддержки сократился до 29%, а доля недовольных выросла с 14% до 39%. Два исследования были проведены методом телефонного опроса 16–19 июня (по репрезентативной всероссийской выборке среди 1604 респондентов) и 26–30 июня (1599 респондентов).

Измерять уровень общественного одобрения деятельности господина Пригожина в ходе СВО в Russian Field начали в феврале этого года. К июню 2023-го он вырос с 41% до 55%, а доля тех, кто не знает о его деятельности, сократилась с 31% до 17%. К середине июня наиболее высокий уровень поддержки бизнесмена был зафиксирован среди мужчин 45–59 лет, черпающих информацию об СВО из Telegram-каналов, а также считающих спецоперацию успешной и настаивающих на ее продолжении. Отрицательную оценку чаще давали те, кто считал СВО неуспешной и приветствовал бы переход к мирным переговорам.

Однако после мятежа ситуация резко изменилась: теперь позитивное отношение к Евгению Пригожину декларируют только 29% опрошенных, отрицательное — 39% (при 7% не знающих о нем и 25% затруднившихся или отказавшихся ответить). Такой результат достигнут в первую очередь благодаря телевидению: среди тех, для кого оно основной источник информации, положительно к господину Пригожину относятся только 20%, а негативно — 52%. Среди предпочитающих Telegram-каналы сторонники бизнесмена все еще преобладают (40% против 32%), а вот читатели интернет-СМИ разделились примерно поровну.

42% опрошенных считают, что российское общество не поддерживало действия Евгения Пригожина во время мятежа, противоположной точки зрения придерживается 21%, 14% полагают, что люди остались к этому безразличны, а 22% затруднились ответить. При этом, если ранее в конфликте бизнесмена с Минобороны относительное большинство (45%) было на стороне первого и лишь 12% склонялись к позиции Минобороны, то теперь 41% респондентов ближе позиция Минобороны и только 20% остались на стороне главы «Вагнера». Наиболее очевидно поддержка Минобороны преобладает среди телезрителей (63% против 8%). Среди читателей Telegram-каналов сторонники Евгения Пригожина в незначительном большинстве (31% против 28%). Шансов совершить военный переворот у вагнеровцев не было, уверены 69% опрошенных против 20%, допустивших такую возможность.

Почти три четверти респондентов (72%) довольны тем, как разрешился конфликт, недовольны 12%, 15% затруднились ответить. Уровень удовлетворенности выше опять же среди телезрителей (82%), а недовольство чаще высказывают читатели Telegram-каналов (16%). Причем в основном недовольные жалуются на то, что Евгения Пригожина не стали привлекать к ответственности (21% от неудовлетворенных итогами). Помощь президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании конфликта россияне одобрили: 58% считают, что посредничество иностранных лидеров в подобных ситуациях вполне допустимо.

Отношение к президенту Владимиру Путину по итогам июньских событий у двух третей опрошенных (67%) не изменилось, резюмируют авторы исследования. Еще 17% стали относиться к главе государства лучше, а 12% — хуже. К министру обороны Сергею Шойгу хуже после событий 24 июня стали относиться 33%, лучше — 5%; у 53% отношение к главе военного ведомства не изменилось.

Анастасия Корня

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