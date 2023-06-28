Премьер Швеции назвал разрешение сжечь Коран законным, но неуместным

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме в мусульманский праздник Курбан-байрам является абсолютно законным. При этом он подчеркнул, что считает подобные акции «неуместными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Reuters Ульф Кристерссон

Фото: Reuters

«Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным»,— сообщил господин Кристерссон в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

По словам главы правительства Швеции, исключительными полномочиями по согласованию уличных акций обладает только полиция, власти страны лишены возможности вмешиваться в этот процесс. При этом Ульф Кристерссон призвал организаторов акции по публичному сожжению Корана задуматься, так как своим поведением они могут оскорбить мусульман.

В начале апреля Административный суд Швеции отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

Акция с сожжением Корана в Стокгольме прошла и в конце января. Тогда демонстрацию провели перед зданием посольства Турции. Ее организовал датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

Александр Кислов