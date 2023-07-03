Глава Минобороны ФРГ: в ближайшие недели на Украину поступят десятки танков Leopard 1A5

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие недели на вооружение украинской армии поступят десятки танков Leopard 1A5, предоставленные ФРГ и Данией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус (в центре)

Фото: Kacper Pempel, Reuters Борис Писториус (в центре)

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией»,— сказал господин Писториус в интервью Rzeczpospolita.

12 июня замглавы украинского МИДа Андрей Мельник призвал Германию поставить Киеву дополнительное количество танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных. Всего в запасе у Германии насчитывается 300 танков. В ответ на это господин Писториус сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину и поставлять ей танки Leopard, но не сможет взять на себя обязательства по ремонту каждого переданного ВСУ танка.

29 июня Forbes со ссылкой на данные аналитиков и снимки сообщал, что Украина потеряла 25 танков и боевых машин пехоты западного производства в бою под Малой Токмачкой 8 июня. Среди них — 17 боевых машин пехоты М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка) и одна машина для разминирования Wisent. Как отмечало издание, это около 20% Bradley и Leopard 2A6, которые передали страны Запада.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов