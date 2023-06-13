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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Германии: мы не можем заменить каждый потерянный Украиной танк

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона не сможет взять на себя обязательства по ремонту каждого переданного Украине танка, который получил повреждения в ходе боевых действий. Однако Германия продолжит поддерживать Украину и поставлять ей танки Leopard.

Танки Leopard

Танки Leopard

Фото: Martin Meissner / AP

Танки Leopard

Фото: Martin Meissner / AP

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет свыше ста»,— сказал господин Писториус (цитата по N-TV).

10 июня Минобороны России сообщило об уничтожении девяти танков, в том числе Leopard, а также 11 боевых машин пехоты на южнодонецком и запорожском направлениях. Украинская сторона эту информацию не комментировала.

12 июня замглавы украинского МИДа Андрей Мельник призвал Германию поставить Киеву дополнительное количество танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных. Всего в запасе у Германии насчитывается 300 танков.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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