Forbes узнал о потере Украиной около 20% Bradley и Leopard 2A6 в одном из боев в Запорожье

Украина потеряла 25 танков и боевых машин пехоты западного производства в бою под Малой Токмачкой 8 июня, сообщил Forbes со ссылкой на данные аналитиков и снимки. Журналист Дэвид Экс назвал последствия катастрофическими. По его данным, украинские войска не смогли преодолеть минное заграждение.

Было уничтожено 17 боевых машин пехоты М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка) и одна машина для разминирования Wisent. Как пишет Forbes, Украина получила от США около 100 Bradley, 21 Leopard 2A6 и шесть Leopard 2R. Таким образом украинская армия потеряла почти пятую часть Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R.

О потерях украинской армии в ходе этого боя было известно и ранее. Новые подсчеты потерь 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады основаны на данных аналитиков. Как пишет Forbes, украинские военные пробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино. Утверждается, что украинским войскам удалось разминировать некоторые участки с помощью машин для разминирования. Однако минные тралы британского производства на Leopard 2Rs и Wisent «явно пропустили больше, чем несколько мин». Боевая группа распалась, оказавшись в минной ловушке под огнем, утверждает Forbes.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. С тех пор российские военные множество раз сообщали о боях под Малой Токмачкой. По итогам 8 июня в Минобороны говорили об отражении атаки подразделениями российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии.

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Леонид Уварчев