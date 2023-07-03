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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 495-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 3 июля

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что уход ЧВК «Вагнер» из зоны СВО не станет причиной новой мобилизации. Дмитрий Медведев ожидает усугубления «тектонического разлома» между коллективным Западом и остальным миром. В последние годы 700 тыс. детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в РФ, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Задержан гражданин России, которого завербовала СБУ и которого обучали на Украине минно-взрывному делу. Мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. Заведены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки, сообщает ФСБ.

9:42. Принимать решение о закрытии границ с Россией и Белоруссией в связи с угрозами, которые Литва видит с их стороны, можно лишь в региональном масштабе, заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

9:27. Законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» внесен в Госдуму, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

9:15. Путин в поздравлении с Днем независимости Белоруссии отметил, что Москва и Минск «вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам».

9:14. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа считает, что западные страны стремятся использовать ситуацию на Запорожской АЭС в качестве основания для участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта.

8:57. Новые магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet могут появиться в России лишь в 2024 году, сообщают «Известия».

8:55. Литва ввела ужесточенные правила транзита для 57 групп товаров через РФ и Белоруссию.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:47. Ветеран морской пехоты США Иан Торторичи, участвоваший в боевых действиях на стороне Киева, погиб на Украине, сообщила CBS.

8:34. Украина и Словакия договорились о разработке самоходной артиллерийской гаубицы калибра 155 мм, пишет газета Dennik E.

8:25. Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT для оплаты зернового экспорта. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 494-й

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