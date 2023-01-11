WhatsApp позволит переносить чаты с помощью QR-кода

Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит переносить чаты с одного устройства на другое с помощью QR-кодов. Новая возможность уберет необходимость в создании резервных копий в Google Drive.

Функция пока все еще в разработке. WhatsApp неоднократно критиковали за слишком сложную систему с переносом чатов с одного устройства на другое. По новой системе пользователь сможет активировать перенос чатов на своем старом устройстве, а потом отсканировать QR-код на новом устройстве, и вся история переписки будет скопирована на новый смартфон. Неизвестно, когда эта функция станет доступна пользователям.

С 1 января WhatsApp стал несовместимым с 49 старыми моделями смартфонов, включая iPhone 5, Huawei Ascend D, Samsung Galaxy S2 и S3 mini, Sony Xperia Arс S и другими.

Евгений Федуненко