Эстония первой в ЕС создает схему использования замороженных российских активов

Эстония завершила подготовку юридической схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Таким образом, отмечает газета Postimees, Эстония стала первой европейской страной, подготовившей подобный механизм. В ближайшее время схема должна получить одобрение правительства.

«Решение почти готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение может работать на законных основаниях»,— рассказала премьер Эстонии Кая Каллас (цитата по «Интерфаксу»).

Эстонская схема предполагает, что Украина документально подтвердит ущерб, нанесенный ей во время боевых действий, затем имеющееся в Эстонии российское имущество будет передано украинской стороне.

Вице-канцлер эстонского МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар также сообщил о подготовленных поправках к закону о международных санкциях, которые позволят обеспечить «финансовую ответственность государства-агрессора» за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.

По словам господина Кодара, ущерб будет возмещаться за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или содействующих ее реализации. «Поэтому возмещение убытков по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц, то есть частями»,— добавил он.

Выработку механизма передачи Украине замороженных российских активов в начале января анонсировал глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. Тогда он заявил о намерении властей передать Украине российские активы в размере €17 млрд. По данным Бюро финансовой разведки, которые приводит «Интерфакс», на начало июня в Эстонии заморожено €34,8 млн, в том числе более €8,7 млн на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями, оценивается в $400–700 млрд (€365–640 млрд).

Подробнее о том, как западные страны планируют помочь в восстановлении инфраструктуры Украины, — в материале «Ъ» «В Лондон съехались реконструкторы».