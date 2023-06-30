Украина расползлась по повестке саммита

На завершившемся в пятницу саммите ЕС европейские лидеры подтвердили свои обязательства по укреплению безопасности Украины, а также оказанию ей военной, финансовой и гуманитарной помощи. Однако без разногласий не обошлось. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что дальнейшее выделение Евросоюзом финансовых средств Украине не приведет к прекращению конфликта в этой стране. Тем более что на помощь Киеву уже были истрачены все резервные средства семилетнего бюджета ЕС. На этом фоне особую актуальность приобретает вопрос об использовании для нужд Украины замороженных российских активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан (в центре) занял особую позицию по украинскому вопросу: он попытался убедить коллег по ЕС, что с финансированием Киева надо притормозить

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Премьер Венгрии Виктор Орбан (в центре) занял особую позицию по украинскому вопросу: он попытался убедить коллег по ЕС, что с финансированием Киева надо притормозить

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Даже при обсуждении других насущных вопросов — например, нелегальной миграции или сотрудничества с Китаем — участники саммита ЕС неизменно возвращались к украинской проблематике. Так, они призвали Пекин оказать давление на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий». А присутствие в Европе украинских беженцев актуализировало старые споры о распределении миграционных потоков между странами ЕС.

Из-за особой позиции Польши и Венгрии европейские лидеры так и не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике. Эти две страны отказывались от обсуждения любого текста, в котором речь шла о миграции. Ранее в этом месяце Варшава и Будапешт на встрече министров внутренних дел стран—членов Европейского союза выступили против соглашения о разделении ответственности за мигрантов, въезжающих в Европу без разрешения. В том документе, в частности, говорилось: если страна отказывается принимать мигрантов, то должна делать финансовые взносы в общий бюджет. Тогда Польша и Венгрия, впрочем, остались в меньшинстве: документ были принят министрами двумя третями голосов за.

Разногласия проявились и в других вопросах, уже непосредственно касающихся Украины. В принятом в ночь на пятницу заявлении европейские лидеры подтвердили свои обязательства по укреплению безопасности Украины в долгосрочной перспективе, а также оказанию ей военной, финансовой и гуманитарной помощи столько времени, сколько потребуется.

Однако Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии направить дополнительные взносы в бюджет ЕС для выделения Украине €50 млрд в течение ближайших лет.

«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идет трудно, и есть серьезные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться»,— заявил в интервью радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он напомнил, что Евросоюз находится «на пределе своих возможностей», так как в бюджете нет денег. «Куда делись эти деньги? Мы знаем ответ: они были выданы Украине для войны, которой не должно было быть»,— заявил господин Орбан.

То, что Еврокомиссия истратила все резервные средства семилетнего бюджета ЕС, рассчитанного до 2027 года, сказала и глава этой структуры Урсула фон дер Ляйен. «За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС €30 млрд для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из "подушки безопасности", которая существует в бюджете. Она истощена, поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше»,— сказала она на пресс-конференции по завершении саммита.

На этом фоне в ЕС все активнее задумываются об использовании для помощи Украине замороженных российских активов. Тема обсуждается уже несколько месяцев. «90% российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. Мы сконцентрированы на получении сверхприбыли»,— сказал журналистам премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. И добавил: ЕС намерен зарабатывать для Украины на замороженных активах РФ по €3 млрд в год.

Напомним, что ЕС заморозил около €200 млрд активов Центробанка РФ после начала боевых действий на Украине. По словам госпожи фон дер Ляйен, Еврокомиссия подготовит предложения о том, как можно использовать эти средства. Она обещала подойти к вопросу очень осторожно, так как в ЕС существуют опасения, что получающие сейчас прибыль от инвестирования российских средств компании покинут европейский финансовый рынок, если их обяжут передавать Украине проценты от таких доходов. Кроме того, есть и репутационные риски.

Второй блок разногласий касался гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Киеву. Ирландия, Мальта и Австрия и еще ряд государств захотели прояснить, о чем конкретно идет речь.

«Мы поддерживаем (Украину.— “Ъ”) финансово и политически. Мы рады взять на себя эти постоянные обязательства в области безопасности, но чего мы не можем сделать как страна, так это взять на себя обязательства по взаимной обороне, потому что это нарушит нашу политику нейтралитета»,— заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар еще перед саммитом. И он был не одинок.

В результате дискуссии в итоговое заявление саммита вошел тезис о том, что «удовлетворение насущных военных и оборонных потребностей Украины» должно происходить «без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов» и с учетом их интересов.

Очевидно, что обсуждение темы продолжится и на предстоящем в июле саммите НАТО. Тем более что дискуссия лидеров стран ЕС по Украине проходила в четверг с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Присоединился к ним по видеосвязи и президент Украины Владимир Зеленский, который попросил европейские страны продолжить политику введения все новых и новых санкций в отношении РФ. Он также выразил надежду на то, что поддержка Киеву будет продолжена. «Считаю символическим, что в эту субботу, в первый день председательства Испании в ЕС, по моему приглашению Украину посетит с визитом господин премьер-министр Испании Санчес. Впервые начало председательства страны в ЕС будет подчеркнуто визитом в Украину. И это очень много говорит о том, какими важными для нашей Европы будут эти полгода»,— завершил свое выступление господин Зеленский.

В Москве итоги завершившегося саммита оперативно не комментировали, но раньше там уже не раз высказывались и о размывании границ между ЕС и НАТО, и о планах использования замороженных российских активов, называя это воровством.

В то же время в пятницу глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин усмотрел «грусть в глазах» Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает. В Киеве это не хотят понимать, да и не примут»,— написал сенатор в своем Telegram-канале.

Марианна Беленькая