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Коммерсантъ FM
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Премьер Бельгии: ЕС хочет зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ для Украины

Евросоюз (ЕС) планирует использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд. Господин де Кроо сообщил об этом по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что Европе нужно задействовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности ЕС. «90% российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины… Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере €3 млрд в год, которая могла бы быть получена»,— уточнил премьер (цитата по «РИА Новости»).

В мае Еврокомиссия (ЕК) заявила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине. Однако, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может законно изъять все замороженные активы России. Украина тем временем готовит «честный механизм» конфискации российских активов на $500 млрд.

О поддержке Киева со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер

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