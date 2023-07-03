Четыре жителя Воронежской области получили ранения за время марша по региону ЧВК «Вагнер»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал о завершении оценки ущерба, нанесенного гражданскому населению во время действия режима контртеррористической операции (КТО). Его ввели 24 июня, когда колонна ЧВК «Вагнер» прошла по территории региона.

По словам господина Гусева, пострадали четыре человека — причинен легкий вред здоровью. Им выплатят по 100 тыс. руб. Среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, различные повреждения получили чуть больше 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. «Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик»,— сказал господин Гусев. По информации «Ъ», речь может идти о затратах примерно в 4–5 млн руб.

Режим КТО был снят в Воронежской области 26 июня. За день до этого власти сообщили о повреждении жилых объектов в результате перестрелки, которая произошла вблизи села Елизаветовка в Павловском районе. Также во время прохода колонны ЧВК рядом с областным центром на левом берегу Воронежа произошел пожар на нефтебазе. Ликвидация огня заняла 12 часов, в ней приняли участие 297 пожарных, 33 пожарных автомобиля и 2 пожарных поезда. Чтобы потушить пожар, использовали 65 тыс. тонн воды и 67 тонн пенообразователя. В МЧС назвали это происшествие самым сильным пожаром в регионе за 30 лет.

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Сергей Толмачев, Воронеж