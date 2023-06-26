Пожар на нефтебазе признан самым сложным для воронежских спасателей за 30 лет

Пожар на нефтебазе на левом берегу Воронежа, начавшийся после продвижения по территории региона колонны ЧВК «Вагнер», стал одним из самых сложных пожаров в городе за последние 30 лет. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов. На ликвидацию огня ушло 12 часов, в ней участвовали почти все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона.

По словам пресс-секретаря, подававшие воду машины, стоявшие в 50–70 м от огня, приходилось поливать водой, чтобы в кабинах не плавился пластик. «Горящий резервуар выделял такое количество тепла, что вода из ручных пожарных стволов испарялась, не долетая до стен емкости,— рассказал Сергей Хренов.— Именно поэтому не удалась пенная атака — попытка подать пену на тушение с подъемника провалилась, потому что пена просто не попадала в очаг, ее сносило поднимающимся воздухом. Работали лафетными стволами большого расхода воды на охлаждение как самого резервуара, так и соседних».

Как рассказывал губернатор Воронежской области, в ликвидации огня в резервуаре с авиационным топливом объемом 5 тонн участвовали более 100 пожарных и 30 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия не было. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Воронеже и в прилегающем к нему Новоусманском районе после пожара соответствует гигиеническим нормам, заявили в местном Роспотребнадзоре.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». В Воронежской области кроме пожара в результате мятежа произошла перестрелка, от которой пострадали 19 домов. Власти обещают отремонтировать их за свой счет.

Сергей Толмачев, Воронеж