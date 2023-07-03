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Коммерсантъ FM
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Песков: договоренность подключить Россельхозбанк к SWIFT по-прежнему не выполнена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренность о подключении российского Россельхозбанка к международной системе SWIFT в рамках реализации зерновой сделки на данный момент не выполнена.

«Пока мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много»,— заявил господин Песков в ходе конференц-колла, уточнив, что РФ по-прежнему ожидает от партнеров выполнения своих требований в рамках зерновой сделки.

Накануне британская газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Москва предложила разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно подключить к SWIFT для оплаты зернового экспорта. Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля на данный момент нет каких-либо комментариев по этой теме.

2 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» сообщил, что зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной, по его мнению, необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь странам-партнерам с продовольствием, в котором они нуждаются. По словам господина Медведева, РФ не получает от сделки абсолютно никакой выгоды и должна прекратить участие в соглашении.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Александр Кислов

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