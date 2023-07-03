FT: ЕС может разрешить Россельхозбанку создать «дочку» для продления зерновой сделки

Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT для оплаты зернового экспорта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как «наименее худшее» для продления зерновой сделки. На данный момент в ЕС оценивают, насколько оно законно и осуществимо, пишет FT.

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Соглашение действует до 17 июля. Для дальнейшего продления сделки Россия требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк. В Кремле заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

О зерновой сделке — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Олеся Павленко