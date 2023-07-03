Кремлю нечего сообщить о возможном подключении дочки Россельхозбанка к SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока ничего не могут сказать о том, что дочку Россельхозбанка могут подключить международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки.

«Нет, пока нам нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касалась российской стороны»,— сказал господин Песков.

Дмитрия Пескова также спросили о том, есть ли в Кремле надежда на успешные переговоры в будущем. «Пока мы констатируем, что часть договоренностей по-прежнему не выполнена»,— сказал он в ответ. Господин Песков отметил, что до истечения действия зерновой сделки еще есть время, но, по его словам, «надежд не так много».

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Соглашение действует до 17 июля. Для дальнейшего продления сделки Россия требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк. В Кремле заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Москва предложила разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно подключить к SWIFT для оплаты зернового экспорта.

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Олеся Павленко