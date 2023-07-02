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Коммерсантъ FM
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Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку из-за ее «ненужности»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной, необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь странам-партнерам с продовольствием, в котором они нуждаются.

«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров не наша задача»,— написал господин Медведев в своей статье для «Российской газеты». По его мнению, в нынешнем виде зерновая сделка является «ненужной» для Москвы.

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Для дальнейшего продления Москва требует переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Евросоюз отказался это делать. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки. В Кремле также заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Александр Кислов

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