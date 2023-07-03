Чернышенко: участники СВО и их дети будут поступать в вузы на льготных условиях в 2023 году

Участники военной операции на Украине и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, будут поступать в вузы на льготных условиях в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках отдельной льготы в этом году будут приниматься в вузы участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества»,— сказал господин Чернышенко на совещании.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы по особой квоте. Учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

В мае 2023 года Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, принимавших участие в спецоперации, а также для членов их семей. Также вузам рекомендовали начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы и участие в СВО. Высшая школа экономики (ВШЭ) заявляла, что будет обучать участников СВО и членов их семей на бесплатной основе сверх установленной государством квоты за свой счет.

О других льготах для участников СВО — в материале «Ъ» «Отряд законодательного обеспечения».