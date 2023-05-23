Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для ветеранов и детей участников СВО

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам представить студентам, которые имеют статус участника военной операции, а также учащимся, родители которых участвуют в военной операции, ряд адресных льгот, сообщила пресс-служба министерства. Перечень Минобрнауки разослало во все российские университеты.

Первоочередной мерой Минобрнауки называет выплату государственной социальной стипендии, которая положена всем студентам-очникам, учащимся на бюджете, при предоставлении удостоверения ветерана боевых действий. Среди других мер поддержки:

снижение стоимости обучения;

предоставление рассрочки по оплате образовательных услуг;

предоставление материальной помощи;

приоритетное обеспечение местом в общежитии;

освобождение от платы за место в общежитии (или ее снижение).

Любые иные меры поддержки остаются на усмотрение конкретных вузов, добавили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин подписал поправки в ФЗ «Об образовании», согласно которым для детей участников военной операции на Украине были созданы квоты при поступлении в высшие учебные заведения. Для таких учащихся вузы должны выделить 10% от общего числа бюджетных мест. Без вступительных испытаний (за исключением творческого конкурса или профессиональных испытаний) абитуриенты поступают, если участник боевых действий погиб или получил увечья. В мае рабочая группа «Единой России» по вопросам специальной военной операции на Украине представила единый стандарт региональных мер поддержки для участников боевых действий и их семей — в список вошли 19 мер поддержки (от освобождения платы за детские сады до бесплатного парковочного места).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба