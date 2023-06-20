Отряд законодательного обеспечения

Госдума во вторник одобрила сразу во втором и третьем чтениях несколько инициатив, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине. После их вступления в силу участники СВО смогут поступить в вузы по отдельной квоте, определить детей в детские сады в приоритетном порядке и избежать уголовной ответственности за совершенные до ухода на фронт нетяжкие преступления. Кроме того, отправиться на передовую с перспективой погашения судимости смогут и заключенные. Предложение коммунистов в последнем случае учитывать еще и мнение потерпевших поддержки у депутатов не нашло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Два документа, касающихся участия в СВО граждан, имеющих судимость, Дума снова обсудила одним пакетом. Первый проект внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — единороссы). А их коллеги по фракции — председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его первый заместитель Ирина Панькина, а также глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас — разработали законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Первый проект разрешает гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту.

Исключение составят лица, осужденные за изнасилования, терроризм, госизмену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, контракты с вооруженными силами смогут заключать лица, признанные ограниченно годными к военной службе. Также документ вводит новый предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени: для высших офицеров он составит 70 лет (вместо 65 лет), для имеющих иные воинские звания — 65 лет (вместо 50 лет).

«Предлагается расширить базу комплектования вооруженных сил в период мобилизации, в период военного положения и в военное время»,— объяснил депутатам суть законопроекта Андрей Картаполов. Вопросов ни у кого не возникло, и после принятия во втором чтении депутаты сразу одобрили его и в третьем — 341 голосом при 13 воздержавшихся.

Затем Ирина Панькина выступила с докладом по законопроекту об уголовной ответственности участников СВО. Напомним, согласно этому документу, находящиеся под следствием граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, а уже отбывающие срок — освобождены условно, если будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы.

Поправками ко второму чтению авторы ввели ряд исключений: в частности, избежать ответственности не удастся подследственным или осужденным по статьям о призывах к экстремизму и терроризму, незаконном приобретении и хищении ядерных материалов и радиоактивных веществ.

При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны только в связи с получением государственной награды либо после увольнения с военной службы по недискредитирующим основаниям (по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени). Контроль за поведением таких мобилизованных и контрактников должно будет вести командование войсковых частей.

Госпожа Панькина сообщила, что авторы законопроекта получили предложение Верховного суда внести поправку в Уголовный кодекс (УК) об особенностях применения ответственности для данной категории лиц.

Возражения нашлись только у первого зампреда комитета по госстроительству Юрия Синельщикова (КПРФ). Он заявил, что уголовные нормы должны быть сосредоточены в УК, а «обещание Верховного суда — это еще не закон». Сокращение ко второму чтению числа категорий лиц, подпадающих под действие законопроекта, коммунист одобрил, но назвал несущественным. Также господин Синельщиков порекомендовал внедрить при освобождении заключенного практику учета мнения потерпевшего. Однако депутаты, несмотря на эти возражения, приняли законопроект во втором и третьем чтениях: за проголосовали 347 парламентариев, против — 1, воздержались — 14.

Также во втором и третьем чтениях были одобрены поправки о льготах для участников СВО и членов их семей при поступлении в высшие учебные заведения.

Они смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных экзаменов. Военнослужащие, которые уже учатся на платной основе, смогут уже в следующем учебном году перевестись на бюджет. Аналогичные меры распространятся на детей медработников, которые погибли во время пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей: они смогут поступить без экзаменов в медицинские вузы.

Председатель комитета Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») рассказал о поправках ко второму чтению. Одна из них дает возможность участникам СВО и их детям за счет бюджета поступить на подготовительные курсы в вузах. «По сути, это является воссозданием действовавшей в советское время системы подготовительных факультетов, или их еще называли рабфаками»,— пояснил депутат. После второго чтения законопроект единодушно приняли и в третьем — 409 голосами.

Наконец, Дума одобрила поправки к закону «О статусе военнослужащих», внесенные группой сенаторов и депутатов, включая лидеров всех фракций, о первоочередном приеме в школы и детские сады детей участников СВО.

Это право распространится на детей добровольцев, в том числе приемных. Ко второму чтению в зале была роздана поправка единоросса Александра Хинштейна, предложившего распространить эти нормы и на детей сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении задач в ходе СВО. В итоге законопроект был одобрен единогласно 402 голосами.

Ксения Веретенникова