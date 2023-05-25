ВШЭ обучит участников спецоперации и их детей за свой счет

Высшая школа экономики (ВШЭ) сообщила, что будет обучать участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на бесплатной основе сверх установленной государством квоты за свой счет. Решение принял ректор университета Никита Анисимов.

«Согласно Указу Президента РФ, появилась спецквота для детей участников СВО, по которой было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за счет своих средств»,— говорится в пресс-релизе ВШЭ.

Решение коснется участвовавших в спецоперации военнослужащих, добровольцев, их родных, включая детей, супругов, родных братьев и сестер. ВШЭ оплатит обучение в том числе тем, кто уже учится в университете на платной основе. Единственное условие на перевод — «успешное освоение образовательной программы».

9 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Указ устанавливает выделение квоты в 10% от общего числа бюджетных мест «по каждой специальности или направлению подготовки».

23 мая Минобрнауки рекомендовало российским вузам поддерживать студентов, участвовавших в спецоперации, или их детей. Так, ведомство призвало предоставлять им материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки для оплаты обучения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян