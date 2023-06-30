Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

Вузам рекомендовали начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы и участие в СВО. Об этом говорится в рекомендательном письме замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, опубликованном на портале ФГОС (.pdf). Рекомендации вступают в силу с приемной компании 2023 года.

Согласно документу, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета будут учитываться такие индивидуальные достижения абитуриентов, как прохождение военной службы по призыву, контракту и мобилизации, а также пребывание в добровольческих формированиях и выполнение задач в ходе спецоперации. Сумма баллов за данные индивидуальные достижения не должна превышать 10 баллов.

В документе сообщается, что студентам со статусом ветерана боевых действий также положена госстипендия до конца учебы.

В мае 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы по особой квоте. В мае 2023 года Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, принимавших участие в спецоперации, а также для членов их семей. Учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее «Ъ» сообщал, что данные абитуриентов, которые поступают в вузы по соответствующей квоте для детей участников СВО, засекречены.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...