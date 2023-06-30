Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

Вузам рекомендовали начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы и участие в СВО. Об этом говорится в рекомендательном письме замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, опубликованном на портале ФГОС (.pdf). Рекомендации вступают в силу с приемной компании 2023 года.

Согласно документу, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета будут учитываться такие индивидуальные достижения абитуриентов, как прохождение военной службы по призыву, контракту и мобилизации, а также пребывание в добровольческих формированиях и выполнение задач в ходе спецоперации. Сумма баллов за данные индивидуальные достижения не должна превышать 10 баллов.

В документе сообщается, что студентам со статусом ветерана боевых действий также положена госстипендия до конца учебы.

В мае 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы по особой квоте. В мае 2023 года Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, принимавших участие в спецоперации, а также для членов их семей. Учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее «Ъ» сообщал, что данные абитуриентов, которые поступают в вузы по соответствующей квоте для детей участников СВО, засекречены.

Полина Мотызлевская