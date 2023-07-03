В обрабатывающей промышленности России замедлился рост деловой активности

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в июне составил 52,6 пункта против 53,5 пункта в мае, следует из данных S&P Global. По информации аналитиков, активность в российском производственном секторе растет уже 14-й месяц подряд, поскольку экспортные заказы возобновили рост, обеспечив поддержку новым продажам.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Согласно пресс-релизу S&P Global, в июне рост спроса был устойчивым, поскольку общий объем новых продаж был поддержан возобновлением роста новых экспортных заказов. Объем производства растет 11-й месяц подряд благодаря увеличению числа новых заказов и привлечению новых клиентов. Уровень закупок достиг максимальных значений с февраля 2008 года.

В то же время, отмечают аналитики, растет и инфляция, обусловленная повышением затрат предприятий. Это связано с задержками в поставках и последующим ростом цен.

В ноябре 2022 года PMI обрабатывающих отраслей резко вырос до 53,2 пункта. В декабре он опустился до 53 пунктов, в январе 2023 года достигал 52,6 пункта. В феврале индекс вырос до 53,6 пункта, в марте снизился до 53,2 пункта. В апреле PMI обрабатывающих отраслей России составил 52,6 пункта. Несмотря на снижение, в S&P зафиксировали увеличение количества новых заказов.

Подробнее о деловой активности — в материале «Ъ» «Спрос набирает работников».

Милена Костерева