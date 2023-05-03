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Коммерсантъ FM
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Спрос набирает работников

Мониторинг деловой активности

Восстановление спроса в экономике РФ помогает компаниям адаптироваться к последствиям санкций. Согласно опросу РСПП, в первом квартале 11% предприятий сообщили об отсутствии барьеров для их деятельности — кварталом ранее такой ответ дали лишь 5% опрошенных. О снижении спроса на свою продукцию в первом квартале сообщили 12% респондентов против 27% в прошлом раунде. Менее значимо сократилось воздействие таких факторов, как неплатежи контрагентов (до 20% с 22%), и, собственно, самих санкций (17% против 20%).

Ключевыми барьерами для ведения бизнеса респонденты РСПП назвали сложности с доставкой сырья, оборудования, комплектующих, а также ухудшение условий транспортировки продукции — удлинение сроков, рост тарифов, отказы в страховании грузов. Отметим, что все эти проблемы обострились при восстановлении производства в ответ на растущий спрос.

Эксперты S&P Global при расчете апрельского индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ также зафиксировали рост затрат в промышленности на логистику — и соответствующее увеличение производственных издержек. Традиционно компании постарались переложить новые расходы на потребителей, что, впрочем, замедляет темпы роста числа новых заказов (в апреле они оказались самыми медленными в 2023 году) — клиенты проявляют нерешительность из-за высоких цен. В результате рост деловой активности в обработке в апреле продолжился, но медленнее — индекс составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в марте.

Опрос РСПП свидетельствует, что наиболее популярной стратегией повышения внутренней эффективности стало сокращение расходов (74% респондентов). При этом 84% компаний старались экономить на административных и общехозяйственных нуждах, 37% — на комплектующих и сырье за счет перехода на более дешевые альтернативы, 32% — на услугах. При этом в ожидании бурного роста спроса предприятия реже сокращали расходы на персонал (14% компаний). Ранее экономисты Института Гайдара отметили исторически рекордный спрос на рабочую силу в апреле (см. “Ъ” от 28 апреля). В свою очередь, S&P Global фиксирует заметную активность компаний по найму сотрудников: темпы создания рабочих мест стали вторыми по скорости с июня 2006 года (более высокие темпы были лишь в конце прошлого года).

Диана Галиева

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