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Коммерсантъ FM
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Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности снизился до 52,6 пункта с 53,2 в марте

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в марте, сообщает S&P Global. Аналитики зафиксировали снижение промышленного производства, но отмечают рост экспортных заказов впервые за 15 месяцев.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Согласно пресс-релизу, в апреле в секторе был отмечен самый слабый рост с января, в том числе из-за небольшого числа новых заказов. При этом занятость повышалась максимальными темпами с июня 2006 года, а производительность «приблизилась к стабилизации на фоне сообщений об улучшении логистики».

Говоря о ценообразовании, в S&P Global отметили рост инфляции производственных затрат до самого высокого уровня за год. Аналитики объясняют это повышением цен поставщиками. Отмечается, что деловые настроения в целом улучшились «на фоне надежд на повышение клиентского спроса».

В ноябре 2022 года PMI обрабатывающих отраслей резко вырос до 53,2 пункта. В декабре он опустился до 53 пунктов, в январе 2023 года достигал 52,6 пункта. В феврале он вырос до 53,6 пункта, в марте снизился до 53,2 пункта. Несмотря на снижение в S&P зафиксировали увеличение количества новых заказов.

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Лаура Кеффер

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