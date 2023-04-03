Деловая активность в российской обрабатывающей промышленности продолжает расти

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте составил 53,2 пункта против 53,6 пункта в феврале, сообщает S&P Global. По мнению аналитиков, несмотря на снижение темпов роста, они были одними из самых высоких с января 2017 года.

Согласно пресс-релизу S&P, росту производства способствовало увеличение количества новых заказов, при этом операционные расходы компаний росли самыми быстрыми темпами почти за год. «Темп увеличения новых заказов стал вторым по скорости с апреля 2019 года, и некоторые компании отметили, что увеличить продажи помогло снижение конкуренции, новые рекомендации клиентов и импортозамещение»,— уточнили аналитики.

S&P отмечает, что улучшение условий спроса «было в основном ограничено внутренним рынком», так как новые экспортные заказы в марте продолжили сокращаться. По данным экспертов, снижение спроса со стороны иностранных клиентов «усугубилось, потому что темпы падения экспортных продаж стали самыми быстрыми в 2023 году». Кроме того, темпы роста цен на ресурсы «были самыми резкими с мая 2022 года». В итоге рост цен со стороны поставщиков и «неблагоприятная динамика обменного курса» привели к увеличению операционных расходов.

Несмотря на это российские производители увеличили численность персонала «солидными темпами», обращает внимание S&P. По его информации, занятость в сфере обрабатывающих отраслей растет пятый месяц подряд, причем темпы роста ускорились с февраля. В целом темпы создания рабочих мест в марте были одними из самых высоких с ноября 2018 года, так как «компании скорректировали численность рабочей силы в сторону увеличения, чтобы учесть более высокие производственные потребности».

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

В октябре 2022 года PMI обрабатывающих отраслей составлял 50,7 пункта, а в ноябре он резко вырос до 53,2 пункта. В декабре он опустился до 53 пунктов, в январе 2023 года достигал 52,6 пункта.

Лаура Кеффер