Минтранс Крыма: пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до 8 километров

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка при въезде на Крымский мост увеличилась до 8 км. По его словам, время ожидания в очереди на мост составляет порядка пяти часов.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край—Республика Крым по состоянию на 17:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов»,— сообщил господин Лукашенко в своем Telegram-канале. Он также отметил, что пробка образовалась и в обратном направлении, она растянулась на 1 км, время ожидания составляет 40 минут.

В Минтрансе России заявили, что очередь на Крымский мост образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа». «Просим водителей следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации»,— отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое — с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км, однако к 10:00 очередь выросла до 7 км. После этого длина очереди колебалась в пределах 6,5–8 км, время ожидания оценивалось в 4,5–5 часов.

Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась накануне, 1 июля. Изначально она растянулась на 5 км, затем увеличилась до 9 км. На пунктах контроля было увеличено количество сотрудников, усилена работа линий досмотра и сил обеспечения.

Александр Кислов