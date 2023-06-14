Делимханов ответил на сообщения о ранении словами «со мной все хорошо»

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним «все хорошо». Он объяснил появившиеся ранее сообщения о своем ранении работой украинской пропаганды и поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Делимханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Адам Делимханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки»,— написал он в Telegram.

Сегодня утром в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели Адама Делимханова в Запорожской области. Позднее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат не погиб, но был ранен. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему найти Адама Делимханова. Позднее уже сам глава Чечни рассказал, что депутат не выходит на связь, и предложил заплатить украинской разведке, чтобы узнать, где находится депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Адам Делимханов «жив-здоров». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном ранении депутата Делимханова восприняли с тревогой, однако он посоветовал дождаться уточненных данных.

Сразу после заявления Дмитрия Пескова Рамзан Кадыров написал новый пост, в котором сообщил, что депутат «жив-здоров и даже не ранен». Глава Чечни также опубликовал совместную фотографию с Адамом Делимхановым, где они сидят на земле и рассматривают какую-то карту.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина