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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:28

Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении Адама Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Адам Делимханов не выходит на связь

Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Ранее украинские Telegram-каналы распространили информацию о гибели депутата. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что депутат не выходит на связь. Он пообещал сотрудникам украинской разведки вознаграждение за информацию о месте обстрела.

Адам Делимханов в 2021 году

Адам Делимханов в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Адам Делимханов в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив»,— приводит «Звезда» информацию пресс-службы. Деталей о его ранении не приводится. Где именно он был ранен, также не уточняется.

Спустя несколько минут Рамзан Кадыров сообщил, что не знает о местоположении Адама Делимханова. «На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать»,— написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил ТАСС, что Адам Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне. По его словам, депутат направился к Рамзану Кадырову.

Сегодня украинские Telegram-каналы, ссылаясь на сообщение воюющего на стороне ВСУ политолога Кирилла Сазонова, писали, что кортеж Адама Делимханова был обстрелян украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов позднее написал в своем Telegram-канале: «Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин. — ''Ъ'') сказал нам про коллегу примерно следующее: Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам». Эту информацию также подтвердил глава оборонного комитета Андрей Картаполов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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