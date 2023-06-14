Кадыров сообщил, что Делимханов «жив-здоров и даже не ранен»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым после сообщений о его ранении в зоне спецоперации и написал, что тот «жив-здоров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов и Ахмед Дудаев

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram Слева направо: Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов и Ахмед Дудаев

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram

«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации»,— написал глава Чечни.

Сегодня утром в украинских Telegram-каналах появились посты о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова. После этого телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Адам Делимханов ранен. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Рамзан Кадыров поручил ему найти Адама Делимханова. После этого Рамзан Кадыров рассказал, что Адам Делимханов не выходит на связь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что говорил с Адамом Делимхановым и тот «жив-здоров». Агентство ТАСС привело слова командира спецназа «Ахмат» о том, что Адам Делимханов в Чечне и «живее всех живых». В Кремле с тревогой восприняли сообщения о возможном ранении депутата Делимханова. Опровержение господина Кадырова последовало сразу после реакции Кремля.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина