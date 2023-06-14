В Кремле с тревогой восприняли информацию о возможном ранении Делимханова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ и Telegram-каналов о якобы ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. По словам господина Пескова, эти сообщения восприняты с тревогой, он отметил, что необходимо дождаться уточненных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло»,— заявил Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что украинские СМИ, откуда пошли сообщения о господине Делимханове, постоянно распространяют ложную информацию.

Сегодня, 14 июня, украинские Telegram-каналы, ссылаясь на сообщение воюющего на стороне ВСУ политолога Кирилла Сазонова, писали, что кортеж российского депутата был обстрелян украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области. О ранении Адама Делимахнова сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. В пресс-службах Госдумы и ЛДПР позже сообщили Telegram-каналу Baza, что не комментировали для телеканала данные о предполагаемом ранении Адама Делимханова.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что говорил с господином Делимхановым и тот «жив-здоров», а глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем сообщил, что депутат не выходит на связь. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар. ...Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать»,— написал он.

Мария Федотова