Премьер Франции Борн объявила о развертывании бронетехники из-за протестов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила о развертывании бронетехники жандармерии на улицах страны на фоне массовых протестов. Всего планируется развернуть 4 машины Centaur и 14 ВБРГ, передает BMF.

«Борн по предложению Жеральда Дарманена (глава МВД.— ''Ъ'') объявила о развертывании бронетехники жандармерии»,— сообщил телеканал.

Правительство Франции также отменило массовые мероприятия в целях обеспечения безопасности. Жеральд Дарманен потребовал от региональных властей по всей стране приостановить движение автобусов и трамваев после 21:00 (22:00 мск).

Протесты во Франции начались 27 июня. В тот день полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка. По версии правоохранительных органов, тот отказался выполнять требования полиции. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве.

Французские власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских, 5 тыс. из которых находятся в Париже. Прошлой ночью задержали более 660 человек, около 250 полицейских ранены.

Подробнее о беспорядках во Франции — в материале «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Лусине Баласян