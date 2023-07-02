Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бабушка убитого полицейским подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться

Бабушка 17-летнего Наэля, который был застрелен полицейским и чья смерть спровоцировала протесты во Франции, призвала участников беспорядков успокоиться и не использовать гибель ее внука в качестве предлога для деструктивных действий.

Женщина по имени Нади заявила в интервью BFMTV, что она винит в смерти своего внука только стрелявшего в него полицейского.

«Хорошо, что полицейские здесь. Людям, которые ломают все, я говорю: прекратите. Они использовали смерть Наэля как предлог (для беспорядков.— "Ъ"). Нужно, чтобы они остановились, чтобы они не разбивали витрины, чтобы они не разбивали школы, чтобы они не разбивали автобусы с мамами... Мы хотим, чтобы все успокоилось»,— сказала женщина.

Протесты во Франции начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован. В общей сложности на протестах задержали более 2 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...