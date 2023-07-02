Бабушка убитого полицейским подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться

Бабушка 17-летнего Наэля, который был застрелен полицейским и чья смерть спровоцировала протесты во Франции, призвала участников беспорядков успокоиться и не использовать гибель ее внука в качестве предлога для деструктивных действий.

Женщина по имени Нади заявила в интервью BFMTV, что она винит в смерти своего внука только стрелявшего в него полицейского.

«Хорошо, что полицейские здесь. Людям, которые ломают все, я говорю: прекратите. Они использовали смерть Наэля как предлог (для беспорядков.— "Ъ"). Нужно, чтобы они остановились, чтобы они не разбивали витрины, чтобы они не разбивали школы, чтобы они не разбивали автобусы с мамами... Мы хотим, чтобы все успокоилось»,— сказала женщина.

Протесты во Франции начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован. В общей сложности на протестах задержали более 2 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».