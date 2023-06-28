Крымские отели привлекают дисконтом

Стоимость размещения в отелях Крыма достигла трехлетних минимумов. В последние месяцы средняя цена ночи в гостинице составила 6,5 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она снизилась на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков платформы Travel Line. Для сравнения в 2019-м средняя цена номера не превышала 6,3 тыс. руб. При этом Крым стал единственным российским курортом, отдых на котором подешевел. Игроки туристического рынка связывают это с транспортными проблемами и геополитической обстановкой. Что делают в этой ситуации отельеры? И может ли спрос восстановиться до конца лета? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сезон в Крыму в этот раз пройдет в «урезанном варианте», говорил глава республики Сергей Аксенов в начале июня. Спрос на отдых на полуострове примерно на треть ниже, чем в прошлом году, к тому же весной туристы почти не бронировали летние месяцы. В итоге сейчас отели наполовину пустые, а скидки на проживание доходят до 40%. Причем отдыхающие пользуются ситуацией и нередко просят о дисконте сами, рассказал управляющий комплексом «Морская Феерия» в Севастополе Максим Базурин:

«Сейчас загрузка — один номер из 20. В 2022 году один из номеров стоил 16,5 тыс. руб., сейчас — 13 тыс. руб. Звонков много, но потенциальные клиенты, зная про бедственное положение отельеров, выжимают еще и дополнительные скидки. Мы иногда предоставляем дисконт за удобное время или за срок проживания, или за количество арендованных номеров».

По словам собеседников “Ъ FM”, некоторые отели Крыма решили перенести открытие. Принимать туристов они начнут только с 1 июля. Из-за того, что раннего бронирования в 2023 году практически не было, гостиницы не успели заработать и подготовиться к сезону, что может сказаться на качестве услуг, опасаются аналитики.

От низкой загрузки отелей страдает и другой бизнес, ориентированный на туристов, например, общепит и экскурсионные бюро. Заказов действительно стало меньше, отметила менеджер компании «Крымоход» Эльмз Куршутова. Но, по ее словам, остаток лета может быть более удачным для предпринимателей:

«Турпоток меньше на 60-70%. Снизилось и время пребывания на отдыхе, туристы стали реже бронировать экскурсии, больше отдыхают на пляже. Постоянные гости, которые приезжали каждый год, все равно едут. Уже забронированы даты на июль и август. Новых клиентов пока не ожидается, но все надежды на самый жаркий месяц в Крыму, на август».

На подъем спроса в июле и августе надеются и туроператы. Дело в том, что курорты Краснодарского края скоро столкнутся с пиковой загрузкой, и свободных мест почти не остается. Кроме того, по данным Travel Line, цены на отели выросли в среднем на 6,5% по сравнению с 2023 годом. И туристы, не успевшие купить путевку в Сочи или Анапу, могут обратить внимание на Крым, говорит гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский:

«Спрос, конечно, не соответствует ожиданиям, они были несколько выше. Число запросов чуть ниже показателей 2022 года, которые и в прошлом году были невелики. Сейчас Краснодарский край выходит почти на 100% загрузку, и мы надеемся, что это несколько поддержит курорты Крыма, и туристы заполнят крымские отели».

Сейчас добраться до Крыма можно либо на собственной машине, либо на поезде. Билетов на середину июля осталось мало, место в купе обойдется в 10 тыс. руб.

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