Отдых по стандарту

Для российских отелей, работающих по системе «все включено», вступает в действие единый стандарт. Критерии Ростуризм прописал в части номерного фонда, питания, развлечений, SPA и других услуг. По системе all inclusive принимать гостей смогут гостиницы, где есть, например, теплые бассейны и несколько ресторанов. Также владельцы объектов должны будут в неограниченном количестве предоставлять алкоголь российского производства. Такой формат размещения прежде критиковали за то, что каждый отель предлагал свой набор услуг, которые зачастую сильно различались. Изменится ли что-то теперь? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Система «все включено» в российских отелях стала появляться примерно 10 лет назад. Однако все это время количество и качество услуг определялось только владельцем объекта. Об интерпретации формата в одном из таких отелей рассказала редактор “Ъ FM” Елена Иванова:

«"Все включено" в российском отеле отличалось от турецкого разве что отсутствием бесплатного алкоголя, также шведский стол был более бедным. В остальном — бесплатный бассейн, сауна, хамам, вечерняя анимация. Для взрослых были программы, мягко говоря, на любителя. От знакомых с детьми я каких-то негативных отзывов не слышала».

Новый стандарт делится на две категории: «все включено» и «ультра все включено». Однако и там, и там критерии весьма высоки, по крайней мере, для тех отелей, которые с этим работают. И, по разным оценкам, соответствовать новым критериям будут не более четверти подобных объектов. А причиной может послужить, например, маленькая территория, отмечает директор GreenDorf HOTEL&SPA Анастасия Третьякова:

«Это не только про питание и алкоголь, но и про развлекательный досуг гостей, детские пространства.

Также про инфраструктуру, которой многие отели, к сожалению, не располагают. У них нет достаточной площади, территории. У нас есть аквазона, поэтому наши гости в определенные часы могут ее комплиментарно посещать. Дополнительно у них есть возможность приобрести тариф с ужином или завтраком. Мы безлимитно каждый день на завтраки подаем игристое вино».

Стоимость размещения в отелях России в этом году традиционно выросла. Например, в Сочи и Минеральных Водах средний чек прибавил 15%. Такая же динамика наблюдается и в категории «все включено», отмечает руководитель отдела международного сотрудничества группы компаний «Слетать.ру» Любовь Воронина:

«По системе "все включено" работают не только пятизвездные, но и четырехзвездные отели в России. Чек во вторых несколько ниже, и они могут предоставить расширенные услуги по питанию — это привлекает туристов. Стоимость размещения в таких отелях разная — все зависит от категории, от 4 тыс. руб. до 25 тыс. руб. в сутки».

Введение стандарта для оказания услуг по системе «все включено» обсуждалось не один год. Однако вряд ли отельеры успеют вскоре привести все к единым критериям. И на это, скорее всего, уйдет еще не менее года, считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Многие отельеры начали экономить и внедрять так называемую собственную систему. Например, SPA-центр платно или вот эта конкретная сауна платно. Конечно, люди начали возмущаться. Сейчас это более или менее приходит к какому-то знаменателю. Я не думаю, что с 1 июля ситуация вдруг разрешится и все отели будут работать по одному стандарту. Где-то ближайший год шероховатости будут.

В любом случае каждый человек — неважно, куда он едет, — должен понимать, что есть единые критерии формата "все включено" на всю Россию».

Впрочем, больших отелей, которые могли бы работать по такой системе, в России мало. Игроки рынка из года в год говорят о дефиците подобных объектов. В прошлом году на долю формата all inclusive пришлось лишь 4% от общего числа бронирований.

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