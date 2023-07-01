Вывеску «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге демонтировали из-за переезда компании

В Санкт-Петербурге со здания, где находится «ЧВК Вагнер Центр», демонтировали его вывеску. В пресс-службе организации объяснили снятие вывески переездом, при этом подчеркнув, что центр продолжит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧВК Вагнер Центр Фото: ЧВК Вагнер Центр

«Главной причиной снятия стал переезд основной части ''ЧВК Вагнер Центра'' на производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями Центра. ''ЧВК Вагнер Центр'' продолжит работать на благо нашей страны, но уже в новом формате и на других площадках»,— сообщили в Telegram-канале центра, сопроводив пост фотографией демонтажа вывески.

Открытие «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице состоялось 4 ноября 2022 года. При этом само здание, в котором располагается центр, носит название «Морская столица». Управляющая компания разрешила разместить на здании вывеску «ЧВК Вагнер Центр», поскольку арендованное им помещение «занимает достаточно большую площадь».

Как объяснял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, центр — это комплекс зданий, в котором могут бесплатно располагаться IT-специалисты, проектировщики, изобретатели. Целью комплекса он называл повышение обороноспособности России, в том числе информационной.

В пресс-службе «ЧВК Вагнер Центра» на фоне мятежа Евгения Пригожина и его бойцов утверждали, что компания продолжит работу в штатном режиме. 24 июня, когда Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву, центр оцепили силовики.

Сегодня, 1 июля, Евгений Пригожин объявил о закрытии и ликвидации подконтрольной ему медиагруппы «Патриот». 29 июня стало известно о закрытии связываемой с основателем ЧВК социальной сети «ЯRus».

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».

Лусине Баласян