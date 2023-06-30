Евгений Пригожин распустил медиагруппу «Патриот»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о закрытии и ликвидации подконтрольной ему медиагруппы «Патриот», сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Все сотрудники холдинга находятся в стадии увольнения и получили соответствующие уведомления. О своем закрытии официально объявили входящие в медиагруппу «Патриот» издания РИА ФАН, «Невские новости» и «Экономика Сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Известий», решение о ликвидации медиагруппы «Патриот» было принято сегодня, 30 июня, в ходе встречи с коллективом холдинга. Также информацию о закрытии холдинга подтверждает ТАСС со ссылкой на нескольких сотрудников изданий, входящих в «Патриот».

О закрытии из входящих в холдинг СМИ пока объявили РИА ФАН, агентство «Экономика Сегодня» и петербургское издание «Невские новости». О прекращении работы РИА ФАН сообщила ТАСС главред издания Кристина Масенкова. Сообщения о закрытии «Экономики Сегодня» и «Невских новостей» появились в официальных Telegram-каналах этих изданий.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, входящих в медиагруппу «Патриот». Среди попавших под блокировку порталов — РИА ФАН, «Невские новости», «Экономика сегодня», «Политика Сегодня» «Народные новости» и десятки других изданий. Адреса всех порталов указаны в реестре запрещенных сайтов РКН. Там отмечено, что доступ к ресурсам ограничен, однако причины блокировки не уточняются.

Накануне, 29 июня, связываемая с основателем ЧВК социальная сеть ЯRus объявила о закрытии. В Telegram-канале соцсети указано, что решение о «приостановке работы» сервиса было принято «после тщательного анализа текущей ситуации».

Александр Кислов; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург