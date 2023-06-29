Связываемая с Евгением Пригожиным соцсеть ЯRus объявила о закрытии

Российская социальная сеть ЯRus объявила, что приостанавливает работу, а с 30 июня ее серверы будут отключены. В Telegram-канале соцсети указано, что решение о «приостановке работы» сервиса было принято «после тщательного анализа текущей ситуации». Как ранее сообщал центр «Досье» Михаила Ходорковского (объявлен в РФ иностранным агентом) со ссылкой на утекшие документы, ЯRus создавалась на деньги основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Источник «Ъ», знакомый с планами руководства соцсети, говорит, что компания—учредитель ЯRus (АО «Диалог», учредители в ЕГРЮЛ не заявлены) будет ликвидирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯRus Фото: ЯRus

ЯRus «находится в поиске новых инвесторов», указано в сообщении в официальном аккаунте соцсети: «Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним. Со всеми нашими партнерами мы также завершим отношения на позитивной ноте».

Соцсеть ЯRus начала работать с 2020 года. После блокировки Facebook и Instagram в России в 2022 году (деятельность Meta по ведению этих соцсетей объявлена в РФ экстремистской и запрещена) сервис стал позиционироваться в СМИ и рекламе как одна из возможных альтернатив; в апреле 2022-го Минцифры упоминало ЯRus в числе российских аналогов соцсетей и мессенджеров Meta. Основатель ЯRus Дмитрий Ильюхин в январе 2023 года утверждал в интервью РБК, что соцсеть объединяет «более 9 млн человек».

В числе других медиаактивов, связанных с господином Пригожиным,— РИА ФАН, «Народные новости» и другие СМИ, входящие в медиагруппу «Патриот». Роскомнадзор заблокировал их 24 июня под предлогом пресечения вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Сейчас работа активов медиагруппы «Патриот» парализована, «решается вопрос о новом управлении», сообщил 29 июня The Bell (объявлен в РФ иноагентом) со ссылкой на источники.

Юрий Литвиненко