Марк Милли: контрнаступление Украины продлится до 10 недель, оно будет очень кровавым

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли не удивлен, что контрнаступление Украины проходит «медленнее, чем предсказывали люди». По его мнению, оно будет «кровавым» и продлится до 10 недель. По данным российской стороны, широкомасштабное наступление Украины началось 4 июня.

«Я говорил, что это займет шесть, восемь, десять недель. Это будет очень трудно. Это будет очень долго и это будет очень, очень кроваво. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий на этот счет»,— сказал господин Милли в Национальном клубе печати в Вашингтоне (цитата по Fox News).

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Он объяснил это проливными дождями. Украинский лидер хочет «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Леонид Уварчев